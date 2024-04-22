Либералы бьются над загадкой летнего российского наступления

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Разговоры о наступлении на Харьков якобы являются «пропагандистской операцией» Кремля. Брать этот город Россия не собирается, поскольку на этом направлении сосредоточено всего 40-42 тысячи войск, а разведпризнаков мобилизации в РФ не наблюдается.

В то же время между Лисичанском и Угледаром сосредоточено 3 больших группировки общей численностью 110-120 тысяч человек. Следовательно, очевидной целью российской армии является выход на границы ДНР.

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Об этом в эфире видеоблога беглого российского адвоката-иноагента Марка Фейгина заявил военный эксперт Юрий Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Но есть одна загадка. Она связана с группой войск «Днепр», которая дислоцирована в Херсонской и западной части Запорожской области. Сегодня эта группа пытается вытеснить украинских военных из Работино и Вербового. Но эта группа войск тоже насчитывает порядка 120-130 тысяч человек. Очень мощная группа. Тут возникает вопрос о реальных планах Кремля о наступлении в летней кампании. Складывается ощущение, что замысел в том, чтобы прорвать оборону ВСУ на Ореховском направлении и попытаться пройти к Запорожью и Днепру», – сказал Федоров.

По его словам, реализация таких планов создаст серьезную угрозу для ВСУ потерпеть решающее поражение.