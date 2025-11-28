Лицемерная Европа облажалась в «уничтожении России» – правнучка Хрущева

28.11.2025 17:59
Наступление мира на Украине, в первую очередь, невыгодно Европе, потому что сразу же станет очевидно, что европейские элиты «облажались» в своем обещании скорого и неминуемого краха России, а сами сделали для этого недостаточно.

Об этом в эфире телеканала «BILD на русском» заявила эмигрировавшая в начале 90-х в США правнучка бывшего руководителя СССР Никиты Хрущева, американский политолог Нина Хрущева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что даже Владимир Зеленский, скорее всего, был больше согласен с планом Трампа, чем европейские страны и европейские лидеры, потому что для них окончание этой войны со многих сторон будет катастрофой.

Во-первых, потому что они сильно облажались, потому что они все время обещали, что вот, завтра Россия будет разгромлена и поражена… Слишком подняли планки», – отметила она.

«И так, как они все время, уже последние два года точно, обещают войну с Россией, тогда придется к ней по по-настоящему готовиться, то есть, конечно, для них интерес в том, что, это звучит цинично, но поскольку огромное лицемерие идет от Европы, то я, собственно, не буду стесняться и своих выражений, то есть они как бы предполагают, что Россия должна быть разгромлена…

Но если у Европы спросить, что для этого делается, достаточно, согласны ли они в этом участвовать абсолютно, – конечно нет», – заключила Хрущева.

