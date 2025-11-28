Наступление мира на Украине, в первую очередь, невыгодно Европе, потому что сразу же станет очевидно, что европейские элиты «облажались» в своем обещании скорого и неминуемого краха России, а сами сделали для этого недостаточно.

Об этом в эфире телеканала «BILD на русском» заявила эмигрировавшая в начале 90-х в США правнучка бывшего руководителя СССР Никиты Хрущева, американский политолог Нина Хрущева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что даже Владимир Зеленский, скорее всего, был больше согласен с планом Трампа, чем европейские страны и европейские лидеры, потому что для них окончание этой войны со многих сторон будет катастрофой. Во-первых, потому что они сильно облажались, потому что они все время обещали, что вот, завтра Россия будет разгромлена и поражена… Слишком подняли планки», – отметила она.