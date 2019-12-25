25.12.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович
 
Балканы, Политические репрессии, Сербия, Церковь, Черногория
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Лидер сербов Боснии призвал не допустить «украинский сценарий» в Черногории

Сербский представитель в президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик призвал депутатов парламента соседней Черногории отказаться от принятия дискриминационного закона, который откроет путь прозападным властям для конфискации храмов и монастырей Сербской Православной Церкви в пользу раскольнической автокефальной «Черногорской церкви», которую создают чиновники, повторяя сценарий, реализованный на Украине.

«Приняв такой закон, Черногория примет акт враждебности по отношению к сербскому народу, верующим СПЦ и ее святым, которые веками сопротивлялись всем оккупантам, и которые защищались черногорцами», – сказал Додик в заявлении для Srna.

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«Сербы в Республике Сербской с тревогой следят за этой ситуацией, сочувствуя братьям в Черногории, надеясь, что в черногорском парламенте вновь победит разум. Я вновь взываю к совести парламентариев в Черногории и прошу не совершать историческую ошибку, которая могла бы опозорить их в глазах будущих поколений, и которая может нанести вред Церкви с беспрецедентными последствиями»,- добавил политик.

В самой Черногории оппозиционные партии анонсировали акции протеста в защиту Церкви.

На минувших выходных, как сообщал «ПолитНавигатор», в черногорском городе Никшич собралось около шести тысяч человек на церковно-народный сбор в защиту СПЦ.

Синод Сербской Церкви накануне принял обращение к депутатам парламента Черногрии, призвав «прислушаться к голосу иерархов и быть верными нашей Святой Церкви» и отказаться от поддержки законопроекта, лоббируемого прозападным правительством.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО.

Власти Черногории, как и на Украине, пытаются создать подконтрольную автокефальную псевдо-церковную структуру, видя в канонической Сербской Церкви угрозу «самостийности».

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