Литовский театр марионеток: Тихановская дала гарантии Лукашенко

16.09.2020, Москва, Елена Острякова

Бежавшая в Литву бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская готова дать «гарантии безопасности» действующему президенту Александру Лукашенко.

Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Левый берег», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Да. Даже больше… Мы просто хотим, чтобы либо этот человек ушел, либо, чтобы начался диалог о передачи власти временному управлению и проведении новых свободных выборов», – сказала Тихановская.

По ее словам «народ не желает» инаугурации Лукашенко. При этом Тихановская затруднилась сказать, как будет развиваться ситуация в Белоруссии в случае, если инаугурация состоится.

«Конечно, наши планы могут меняться в зависимости от того, как меняется ситуация в стране. Но давайте не будем это обсуждать в сослагательном наклонении», – сказала Тихановская.