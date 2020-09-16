16.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика
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Литовский театр марионеток: Тихановская дала гарантии Лукашенко


Бежавшая в Литву бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская готова дать «гарантии безопасности» действующему президенту Александру Лукашенко.

Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Левый берег», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да. Даже больше… Мы просто хотим, чтобы либо этот человек  ушел, либо, чтобы начался диалог о передачи власти временному управлению и проведении новых свободных выборов», – сказала Тихановская.

По ее словам «народ не желает» инаугурации Лукашенко. При этом Тихановская затруднилась сказать, как будет развиваться ситуация в Белоруссии в случае, если инаугурация состоится.

«Конечно, наши планы могут меняться в зависимости от того, как меняется ситуация в стране. Но давайте не будем это обсуждать в сослагательном наклонении», – сказала Тихановская.

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