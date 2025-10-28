«Лучше ставить на импорт. Произойти может что угодно» – глава «Нафтогаза»

Несмотря на якобы стопроцентное накопление во внутренних хранилищах, Киев не прекратит импорт газа, из-за постоянных атак на собственную газодобывающую инфраструктуру.

Об этом на пресс-коференции в Киеве заявил председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нафтогаз» накопил 13,2 млрд. кубометров в подземных хранилищах – то есть стопроцентное выполнение поставленной правительством задачи. Для этого «Нафтогаз» потратил около миллиарда долларов собственных средств и около полутора миллиардов привлечённых средств, также совместно с правительством.

Сумма настолько велика, поскольку была потребность в дополнительных объёмах импорта газа из-за массированных обстрелов в феврале и марте, когда была потеряна большая часть внутренней добычи газа. Эта потеря была покрыта дополнительным импортом, и в подземке есть 13,2 млрд.», – утверждал Корецкий.