«Лучше ставить на импорт. Произойти может что угодно» – глава «Нафтогаза»
Несмотря на якобы стопроцентное накопление во внутренних хранилищах, Киев не прекратит импорт газа, из-за постоянных атак на собственную газодобывающую инфраструктуру.
Об этом на пресс-коференции в Киеве заявил председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нафтогаз» накопил 13,2 млрд. кубометров в подземных хранилищах – то есть стопроцентное выполнение поставленной правительством задачи. Для этого «Нафтогаз» потратил около миллиарда долларов собственных средств и около полутора миллиардов привлечённых средств, также совместно с правительством.
Сумма настолько велика, поскольку была потребность в дополнительных объёмах импорта газа из-за массированных обстрелов в феврале и марте, когда была потеряна большая часть внутренней добычи газа. Эта потеря была покрыта дополнительным импортом, и в подземке есть 13,2 млрд.», – утверждал Корецкий.
Однако ввиду ударов по нефтегазодобыче уже этой осенью, данных объёмов становится недостаточно.
«Для устойчивого прохождения отопительного сезона, учитывая потерю внутренней добычи, нужно дополнительно чуть больше 4-х миллиардов кубометров газа до завершения отопительного сезона.
Есть несколько сценариев развития событий – продолжение атак и разрушений, возможность в полной или неполной мере использовать подземные хранилища, внутреннюю добычу.
Потому мы поставили себе задачу равного дополнительного импорта. Импорт как длился на протяжении всего подготовительного сезона летом, продолжает поступать и сейчас. И мы этот процесс не останавливаем. Лучше смотреть на вещи критически и быть готовыми к разным сценариям», – объяснил укро-чиновник.
