Лукашенко дал слово покинуть пост – участник встречи в СИЗО КГБ

20.10.2020, Москва, Елена Острякова

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко пообещал политзаключенным, с которыми встречался в СИЗО КГБ, что не будет больше баллотироваться на пост президента и внесет в конституцию страны поправку, ограничивающую число президентских сроков до двух.

Об этом в интервью сайту Тут.бай заявил один из участников встречи Юрий Воскресенский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Лукашенко заявил: Даю вам слово, я сам выступил с поправкой, чтобы в Конституции количество сроков президента было ограничено до двух. Человек очень сильно повзрослел. У него уникальная политическая интуиция. Раньше он не был готов к этому, так как не было запроса от общества. И он созрел для этих перемен. Он дал слово всем участникам круглого стола, что наелся президентства, что это его последний срок: «Даю вам слово, ребята». Я ему верю», – сказал Воскресенский.

При этом Лукашенко, со слов Воскресенского, добавил, что второго такого президента «честного, искреннего и не коррупционера» в Белоруссии может больше не быть.

Воскресенский – единственный из политзаключенных, кто активно сотрудничал с властью, соглашаясь давать интервью государственным СМИ, в которых рассказывал закулисные тайны оппозиции.

«Президент сказал: «Я пришел сюда из-за Юры (показал на меня), я посмотрел передачу Марата Маркова, где он сказал, что нужно бороться за каждого человека, и я буду бороться за каждого, поэтому я хочу вас выслушать, что я делал не так, то есть, помогите мне разобраться, потому что я люблю эту страну, строил ее так, как считал нужным, сейчас я вижу, что были какие-то моменты, может быть, не совсем правильные, но я был один, мне никто не помогал, возможно, я кого-то отверг, пожалуйста, я хочу выслушать ваше откровенное мнение», – рассказал Воскресенский.

По его словам, все участники встречи пытались убедить президента провести демократические реформы, и только блогер Сергей Тихановский начал хамить Лукашенко, обращаясь к нему на ты и требуя отпустить.

«Тихановский начал кричать на президента, президент начал ему оппонировать, мы начали успокаивать, то есть встреча была на грани срыва. Я тоже успокаивал Сергея Леонидовича», – сказал Воскресенский.

По его словам, главной претензией оппозиционеров к Лукашенко было укрепление связей с Россией, но белорусский президент ее отверг.

«Часть моих коллег показали свою полную некомпетентность. Например, его спрашивают: как же так, мы же сейчас еще больше зависим от России? Президент отвечает: как ты говоришь такое, если не владеешь цифрами; когда я приходил в 1994 году, экспорт в Россию был 87%, по итогу 2019 года — 47%, то есть я по всему миру езжу, чтобы диверсифицировать нашу экономическую политику. Кстати, Бабарико это подтвердил», – сказал Воскресенский.

На сегодняшний день пятерым участникам встречи с Лукашенко уже изменена мера пресечения, они на свободе.