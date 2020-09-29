Лукашенко опять развернулся на 180 градусов и отказался от российской поддержки

29.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова развернулся на 180 градусов и решил попытаться справиться с кризисом в стране своими силами, отказавшись от российской поддержки. Это приведет к тому, что правительственные здания в стране будут захвачены американским спецназом, который выбивать будет спецназ российский.

Об этом в эфире интернет-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, с этого времени и начнется реальная интеграция Белоруссии и России.

«Лукашенко решил, что он справится своими силами. Соответственно, периметр мы закрыли, потому что, если бы мы не закрыли периметр, то НАТОвские танки были бы в Минске. А танки вышибать и тяжелую технику – это куда тяжелее, чем вышибать спецназ. Потому что спецназ может вышибить спецназ, а танки только танки, плюс авиация, бомбардировки.

Как вы понимаете, бомбить Минск – это неприемлемая ситуация. Хотя Грозный при таких обстоятельствах в России бомбили. Но в данном случае – неприемлемая ситуация. Поэтому периметр мы закрыли, несмотря на то, что «батька» развернулся на 180 градусов в сторону батьки Махно. Сам справлюсь, типа, я такой крутой. А силовую защиту сняли.

Соответственно, сейчас «батька» будет разбираться с американцами. Понятно, что они не будут нападать оранжевой революцией до выборов в Америке – просто некому дать приказ… Потом они обязательно будут штурмовать правительство и органы власти в Белоруссии. И я даже скажу почти наверняка, – их возьмут.

И вот тогда уже придется России освобождать эти здания своим силовым резервом от американского спецназа, и вот тогда уже пойдет процесс восстановления единой государственности. То есть, грубо говоря, Лукашенко опять переобуется на 180 градусов», – подытожил Федоров.