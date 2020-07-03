Лукашенко предал Россию, как только на Москву обрушились санкции

03.07.2020, Москва, Елена Острякова

Отношения России и Белоруссии начали портиться в 2014 году, когда РФ попала под санкции и перестала дотировать союзника в прежнем объеме.

Об этом заявил историк Александр Черемин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия уже не могла оказывать ту поддержку, которую раньше могла предоставлять Республике Беларусь. И у нее появился новый своеобразный спонсор – Китайская народная республика.

Лукашенко стал концентрировать все свое внимание на отношениях, прежде всего экономических, с Китаем. Получилось так, что Россия отошла на второй план. Китай не хотел просто так вкладывать инвестиции в Республику Беларусь, а хотел иметь определенные дивиденды», – отметил эксперт.

По его словам, тогда же перед элитой Белоруссии возникла проблема поиска денег.

«Началось зондирование ситуации и в европейских странах, и в Китайской народной республике, и в Российской Федерации. Каждый выдвигал свои условия предоставления кредита, в котором нуждалась Беларусь.

Получилось так, что в 17-18 годах стали приезжать эмиссары из Европы и США и указывать определенным кругам в Белоруссии, какую они должны вести политику. Они стремились нарушить добрососедские братские отношения Республики Беларусь с Российской Федерацией. Проходили мероприятия, напоминавшие мне 2013 год в Украине», – рассказал Черемин.