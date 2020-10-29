29.10.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Лукашенко предложили назначить вице-губернатором совхоза


Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет пытаться снова саботировать Союзное государство, как только почувствует себя в безопасности. Он не имеет государственнического мышления и единственное, на что заслуживает от России – должность директора совхоза.

Об этом в эфире интернет-канала «Голос правды» заявил бывший украинский политзаключенный Мехти Логунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[Лукашенко] по своей сути как был директором совхоза или председателем колхоза, там им и остался. Это полное жлобство и ничего больше. Он тянул из России под Союзное государство что можно – деньги, нефть и прочее. Я к нему относился с большим уважением, но когда в 2008 году он отказался признать независимость Южной Осетии, а потом и Абхазии, он для меня скончался.

Понимаете, в чем дело? Это человек, у которого нет государственного мышления. Просто пропекло его задницу, ему стало страшно, но он опять будет вертеться и уклоняться от Союзного государства, хотя по-хорошему его надо брать и назначать каким-то вице-губернатором, даже не губернаторам, и сказать: «Вот тебе, занимайся». И дать ему совхоз», – заявил Логунов.

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