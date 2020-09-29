29.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Образование, Общество, Политика, Россия
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Лукашенко призвал искоренять «культ потребления» из российской и белорусской молодежи


Президент Белоруссии Александр Лукашенко большую часть своего обращения у участникам VII Форума регионов России и Белоруссии посвятил важности сохранения памяти о Великой Отечественной войне и противодействию фальсификации истории.

Только таким образом, считает белорусский президент, можно воспитать достойную молодежь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши усилия окажутся напрасными, если мы не передадим молодежи эстафету памяти. Используя самые современные технологии, подрастающему поколению пытаются навязать ложные ценности: культ потребления, индивидуализм, социальную безответственность. Это чуждо традициям и мировоззрению наших народов, в основе которых – единство, сплоченность и готовность прийти на помощь друг другу», – сказал Лукашенко.

Он напомнил, что сегодня около 11 тысяч белорусов обучаются в российских вузах и более полутора тысяч россиян – в Белоруссии.

«Но сотрудничество в сфере образования нужно развивать еще активнее в рамках студенческих обменов, стажировок, форумов и конференций, студенческих отрядов», – сказал Лукашенко.


Он также призвал больше внимания уделять обеспечению информационной безопасности Союзного государства.

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