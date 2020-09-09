Лукашенко: Путин одобрял мое общение с Зеленским

09.09.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Александр Лукашенко обижен на нынешнюю реакцию Украины на события в Белоруссии.

Об этом он заявил в интервью российским журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он с обидой напомнил, что принял 160 тысяч граждан Украины, «когда в Донбассе началась заварушка и в Крыму».

«И они после этого меня начинают поучать. И даже Зеленский. Ну ладно эти отмороженные, бывшие. Но даже Зеленский, которого я всячески поддерживал. И это одобрял Путин. Говорит: ты его поддержи, молодой, неопытный, поговори с ним по-отечески. Я говорю, хорошо, уже поговорил. Я ему рассказал, что у Путина нет цели захватить Киев и оттяпать всю Восточную Украину. Многие жизненные вопросы я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился. Бах – заявление. Почему? Американцы написали», – сказал Лукашенко