09.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Лукашенко: Путин одобрял мое общение с Зеленским


Президент Александр Лукашенко обижен на нынешнюю реакцию Украины на события в Белоруссии.

Об этом он заявил в интервью российским журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он с обидой напомнил, что принял 160 тысяч граждан Украины, «когда в Донбассе началась заварушка и в Крыму».

«И они после этого меня начинают поучать. И даже Зеленский. Ну ладно эти отмороженные, бывшие. Но даже Зеленский, которого я всячески поддерживал. И это одобрял Путин. Говорит: ты его поддержи, молодой, неопытный, поговори с ним по-отечески. Я говорю, хорошо, уже поговорил. Я ему рассказал, что у Путина нет цели захватить Киев и оттяпать всю Восточную Украину. Многие жизненные вопросы я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился. Бах – заявление. Почему? Американцы написали», – сказал Лукашенко

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть