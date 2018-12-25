Лукашенко решил повторить опыт Януковича

25.12.2018, Москва, Михаил Рябов

На фоне сложностей в отношениях с Москвой власти Белоруссии пригласили провести в Минске в мае 2019 года юбилейный форум «Восточного партнерства».

Такую инициативу озвучил представитель Белоруссии в ЕС Александр Михневич.

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Напомним, проект «Восточное партнерство», целью которого заявлялось углубление интеграционных связей между ЕС и шестью республиками бывшего СССР, касается Украины, Молдовы, Грузии, Азербайджана, Армении и Беларуси.

Михневич уточнил, что на форуме могло бы обсуждаться расширение экономического сотрудничества с ЕС. По словам чиновника, Брюссель ценит внешнеполитическую позицию Белоруссии. «У нас сохранились хорошие отношения и с Грузией, и Молдовой, и с Украиной. Это говорит о том, что мы имеем независимую и взвешенную внешнюю политику», – сказал представитель «союзного» государства.

«Эксперты отмечают, что сейчас, когда Россия грозится сократить уровень поддержки Белоруссии, сотрудничество с ЕС приобретает еще большее значение. Инициативы Минска по развитию отношений они объясняют в том числе этим фактором. Напомним, что недавно, уже в разгар конфликта с Россией, состоялась встреча Александра Лукашенко с послом Германии в Минске Петером Деттмаром. Эксперты предполагают, что инициатива также принадлежала Минску. Президент Белоруссии говорил о том, что готов на многие уступки в отношениях с ЕС в целом и Германией в частности, но хотел бы устранения барьеров на пути белорусских товаров в ЕС. Статистика тем временем подтверждает, что ограничительные меры со стороны России в отношении белорусских товаров уже привели к сокращению доли России во внешней торговле Белоруссии. Особенно это касается продовольствия. Например, доля сухого молока, поставки которого ограничивает Россия, уже упала до 50%», – пишет сегодня «Независимая газета».

Ранее преподаватель МГИМО, российский политолог Елена Пономарёва предостерегала, какую угрозу несет проект «Восточное партнёрство» для Минска.

«Восточное партнёрство, из-за которого, собственно, и начались все те события, о которых упомянул Лукашенко, о майданах и майданутых. Всё началось именно с него. Иначе как конфронтационным и деструктивным эту программу назвать нельзя.

Что же мы видим? Александр Григорьевич говорит о том, что надо развивать более тесные отношения с этой программой и искать какие-то конструктивные проекты.

Так вот, эта самая программа направлена не на то, чтобы создать богатую и процветающую Беларусь, а на то, чтобы создать Беларусь антироссийскую, чтобы оторвать её от тесного союза с Россией», – заявила эксперт.