Лукашенко сменит лояльный Москве политик – экс-посол Украины в Минске

23.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Даже в том случае, если белорусским майданщикам удастся отстранить от власти президента Александра Лукашенко, на смену ему придет пророссийский политик.

Об этом в эфире телеканала «UA:Первый» заявил бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По мнению Бессмертного, при этом, ситуация стабилизируется лишь на пять-восемь лет, но все равно в Белоруссии формируются силы, которые вступят в конфликт с Москвой.

«На сегодняшний день для Украины будущее определяется в Белоруссии. В зависимости от того, что там произойдет, мы будем переживать или взлет пассионарности, или погружение в депрессию. Для белорусов победой является лишение любой власти Лукашенко. Если Лукашенко уйдет, то Москва не заходит, но это не означает, что не приходит режим нелояльный Москве.

Если это произойдет, то это означает, что мы получим временной лаг в пять-восемь лет, где с севера у нас не будет прямой единомоментной угрозы. Все равно там рано или поздно конфликт произойдет, потому что формируется национальная элита и они все равно зайдут в противоречия с Москвой, это понятно. Но при таком ходе событий у нас есть запас времени пять-восемь лети мы сможем решать внутренние проблемы, в том числе войну, Крым, Донбасс, исходя из собственных возможностей», – заявил Бессмертный.