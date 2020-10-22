Лукашенко снова хитрит и посмеивается над нами – Ищенко

22.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, несмотря на продолжающиеся в стране протесты против него, вернулся к привычной манере поведения.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он, естественно, проучил условную поддержку, но он-то решил, что эта поддержка безусловная, что он такой уникальный, что его все равно будут поддерживать и дальше что бы не случилось. И он опять стал отыгрывать назад. Если до этого он обещал реформы, пятое-десятое, и даже, что он в перспективе уйдет, то здесь он стал отыгрывать назад, стал договариваться о реформах с теми, кого он вчера арестовывал…

Я не вижу никаких изменений. Конечно, я могу ошибаться и, может быть, он тайком сидит и по ночам подсмеивается над нами с вами: «Они не догадываются, а я такой хитрый и их обману». Может быть, но никаких внешних признаков того, что Лукашенко как-то изменился и что он готовится в реальности изменить белорусскую систему власти и отказаться от полного единовластия незаметно.

А это значит, что изменения в Конституцию могут быть внесены любые, можно Конституцию вообще переписать задом наперед или справа налево, но объем лукашенковской власти должен остаться в неприкосновенности. А самая главная проблема в Белоруссии на сегодня – это как раз объем лукашенковской власти», – заявил Ищенко.