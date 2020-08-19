Лукашенко упрямо пляшет на граблях Горбачёва, Януковича и Милошевича – Стрелков

19.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Если российские войска и войдут в Белоруссию, то не для подавления майдана, а для того, чтобы занять стратегические базы, что только усугубит протестные настроения.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил бывший командир ополчения Донбасса, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо отдать должное, Лукашенко очень много сделал для того, чтобы вызвать такое недовольство, я уже не говорю о том, что он пересидел примерно в два раза свои (сроки). Если бы он ушел после 12 лет своего правления, передал власть людям со схожей общественно-политической ориентацией и позицией, то, возможно, его бы через какое-то время избрали еще раз президентом.

Возможно, но своим авторитарным правлением и своими замашками он постепенно настроил против себя не только интеллигенцию, но и все общество. Не говоря уже о том, что он все свои 26 лет власти взращивал там литвинство, я лично этому свидетель, реально – культуру. Мне, кстати, писали тут: «Ну да, но он в экономику этих литвинов не пускал, он только им культуру дал». А что, спрашивается, формирует взгляды населения, если не культура?» – отметил Стрелков.

По его словам, Лукашенко совершил такое количество ошибок и продолжает их совершать, что просто семимильными шагами идёт к неминуемому проигрышу.

«Он чисто пляшет на граблях, как до него плясали Милошевич, Горбачев, Янукович, в общем, имя им – легион, как принято говорить. Идёт полное повторение: у того, последнего был антимайдан (берем 2014 год, он поближе) и здесь антимайдан. Только вопрос в том, что результаты провальные, хотя бы потому, что проводил свой антимайдан, он позволил противнику мобилизовать все силы и собрать в четыре раза больше, чем собрал он при всём своём ресурсе.

Люди увидели реально, что во-первых, протест настолько масштабен, что его подавить сложно. То есть, еще часть людей, которая опасалась участвовать в процессе, получила дополнительную мотивацию для этого участия. Они поняли, что всех, что там 50 тысяч, 100 тысяч человек, не накажешь, ну даже если и 50 – для Белоруссии это очень много.

И с другой стороны увидели, что на самом деле Лукашенко-то поддерживает кроме ОМОНа и спецназа только вот совсем чуть-чуть, из них наверняка половина мобилизована, если не больше.

А теперь Лукашенко обратился, видимо, в переговорах прозвучал вопрос о вводе войск, вот сейчас активно обсуждается Россией», – сказал экс-командир.

«Я полагаю, что, конечно, российские войска если будут, они будут вводиться не для подавления. Они займут стратегические базы и будут как бы подпирать белорусских силовиков со спины, чтобы поддерживать их лояльность.

В этом есть определенный смысл, но это, с другой стороны, и резко обострит ситуацию в самой Белоруссии и подтолкнет к протесту значительное количество тех, кто, собственно говоря, пока в нем не участвуют или участвуют не очень активно», – добавил Игорь Стрелков.