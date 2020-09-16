Лукашенко уже превращён в вассала Путина – экс-глава МИД Украины

16.09.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже утратил возможность маневра в отношениях с Россией и будет только терять реальную власть в Белоруссии в пользу России.

Об этом в эфире Эспрессо ТВ заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо осознать, что у Лукашенко уже нет маневра, он его исчерпал и теперь фактически стал вассалом Москвы. Вопрос – лишь в том, как быстро это произойдет, как быстро Путин окончательно приберет Белоруссию к рукам.

Я видел на многих международных мероприятиях и хочу сказать, что практика выкручивания рук для них наиболее приемлемая, они ее любят, и когда видят что партнер имеет более слабые позиции действуют абсолютно нахально.

Поэтому, мне кажется, что, к сожалению, независимость Белоруссии приходит к концу. Вчера профессор Соловей сказал, что, скорее всего, Лукашенко предложено побыть на своей должности еще год-два, принять Конституцию, потом переехать в Москву в качестве руководителя какой-нибудь малозначительной должности, которая будет красиво звучать.

А вместо него проведут выборы и на его место посадят на престол условного «бабарыку», воспитанника «Газпрома» или что-то подобное. На этом реальная власть перейдет к Путину», – горько резюмировал Огрызко.