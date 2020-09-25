Лукашенко в плюсе – Россия и Китай столкнутся лбами в Белоруссии

25.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия и Китай будут наращивать конкуренцию между собой за влияние в Белоруссии, а президент республики Александр Лукашенко станет пользоваться плодами новой «политики многовекторности», в которой Брюссель будет заменен на Пекин.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил российский политолог, востоковед Алексей Маслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Маслова, недаром сразу после своей инаугурации Александр Лукашенко провел встречу с послом КНР в стране Цуй Цимином и наградил его орденом.

«Сейчас посол доложит наверняка, что в стране все нормально, объяснения приняты, инаугурация была официальная, причем, Китай действительно ее признал, что Лукашенко является законным президентом, поэтому, конечно же, Китай будет выделять деньги.

Но здесь, конечно, будет соревнование между Россией и Китаем, и Александр Григорьевич это прекрасно понимает, что кусочек-то лакомый, и у каждого – у России и Китая разные, конечно, свои амбиции в плане Белоруссии, но я думаю, что несколько миллиардов долларов в ближайшее время из Китая в Белоруссию попадет.

Там есть над чем поработать. Например, там есть интересный проект с развитием совместных современных вооружений, как Белоруссия называет, – на самом деле это китайские ракеты на белорусской платформе. Но хотя бы так, потому что в любом случае это какая-то инвестиционная среда.

Плюс к этому, там есть несколько заводов по переработке сельхозпродукции…

Поэтому нам тоже здесь, я имею в виду России, расслабляться нельзя. Опять сейчас начнется гонка за Белоруссию между Россией и Китаем, которую, на мой взгляд, хочет Лукашенко включить», – заявил Маслов.

Эксперт также отметил, что Запад в ситуации с Белоруссией не мог представлять серьезной конкуренции для Российской Федерации, чего не скажешь о Китае, который готов вливать деньги в белорусскую экономику в обмен на контроль над предприятиями.

«Добрый дядюшка из Китая сидит, кивает головой, очень мило улыбается, на самом деле, масса обаяния такого, доброго, нет никаких напряженных бровей. Киношная картинка абсолютно. Если вы хотите посмотреть на классического китайского гражданина, то так он и выглядит, как нам показали. Он вписывается в образ китайского дяди.

Китай же тоже показывает, что все официально прошло, мы приехали, поддержали. А вы, поляки, чехи и так далее – если у вас будут проблемы, то мы тоже к вам придем, но вы попросите, дайте нам знак.

Поэтому говорить, что это только Лукашенко нужно, это тоже неверно. Но Лукашенко сейчас играет, он всегда играл в последние годы, между двух великих держав – Китая и России, потому что иначе ему бы пришлось выбирать между Россией и, предположим, неким коллективным Западом, где он не признается и не является основным партнером по диалогу.

Поэтому здесь Россию Запад не переиграет в отношении Белоруссии, в отношении Лукашенко. А вот Китай готов залить Белоруссию деньгами, я вас уверяю, но под определенные гарантии. Например, того, что китайские предприятия будут здесь находиться практически в безналоговых зонах и так далее. Но здесь включается и российский фактор – зачем нам присутствие такое массированное Китая рядом с нашей территорией», – подчеркивает Маслов.

Российский политолог Алексей Мартынов также подчеркивает, что несмотря на нестабильную политическую обстановку в Белоруссии поведение ее руководства не изменилось – Лукашенко и дальше пытается усидеть на двух стульях, играя в многовекторность.

«Во-первых, никуда многовекторность не делась, она меняет свой окрас. Как однажды сказал мудрейший Карен Георгиевич Шахназаров в одном из эфиров недавно: «Знаете, мы почти ровесники с Лукашенко, и в нашем возрасте меняться поздно, в нашем возрасте люди не меняются».

И в этом смысле, наверное, Лукашенко тоже вряд ли поменяет свой подход или мировоззрение. Он привык в этом жить, «между струйками», между одними и другими, на каких-то стыках.

Ну играл он между Западом и Россией, теперь пытаться будет играть между Китаем и Россией, и там что-то даже про Саудовскую Аравию я видел в новостях, что он собирается выстраивать какие-то супер отношения на Ближнем Востоке», – заявил Мартынов.