Лукашенко втянули в готовящийся переворот в Белоруссии – депутат

18.08.2020, Москва, Игорь Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко за все время своего президентства не сделал ничего, чтобы предотвратить переворот и, возможно, сам причастен к его организации.

Об этом в эфире канала БЕЛРУСИНФО заявил депутат Государственной Думы Федерального Собрания России, член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам, член Центрального политсовета «Единой России» Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все кандидаты – проамериканские, и Лукашенко – не исключение, но он имеет внутреннюю еще позицию, вот такой продавшийся батька Махно, а это – просто, либо случайные люди назначены как Тихановская, либо просто американские кандидаты.

Вопрос – насколько Лукашенко втянут в систему госпереворота, который готовится в Минске? Потому что он ведет себя как абсолютный идиот. Я не верю, что идиот 24 года президентствовал. Для этого надо быть умным человеком. Он не подготовил людей, не подготовил общественные организации, не подготовил информационное пространство, не контролирует ситуацию даже на телевидении. Это называется идиот, как Янукович», – сказал депутат.

По его словам, на территории Белоруссии есть специально подготовленные части иностранных наемников, которые могут начать штурм правительственных зданий, и это будет поводом для вода российских войск.

«Без штурма не получится, штурмовать будут, это будут специально подготовленные части иностранных наемников, которые, конечно, на территории Белоруссии есть, они находятся на квартирах, с Украины, с ИГИЛа набраны американцами. Но если они начнут штурм, то это может быть рассматриваться как военное вторжение. Очевидно, что этих штурмующих, найдут способ их показать, их интервью по телевизору. Соответственно, военное вторжение означает право на ввод российских войск в соответствии с договором Союзного государства», – считает Евгений Федоров.

Весьма вероятным вариантом развития событий является экономический кризис при сохранении власти Лукашенко.

«Будет падение белорусского рубля, резкий рост цен на продовольствие, на товары вообще, на жизнь, перебои с коммунальным хозяйством и с транспортными снабжением, выход бандитов на улицы. Через пару месяцев мы увидим резкий рост бандитизма на улицах, просто физического бандитизма. Вот этот путь тогда придется пройти белорусскому народу. Закроются предприятия даже если там не будет забастовок потому что будут постепенно закрываться предприятия. То есть, будет ситуация падения Белоруссии в 90-е годы.

Я думаю, что да – вот вариант имеет высокую вероятность. А потом, через три-четыре месяца, подогретый белорусский народ начнет уже принимать решения. Я думаю, что надо рассчитывать на такой вариант – многомесячное противостояние. Не думаю что Лукашенко капитулирует», – считает Евгений Федоров.