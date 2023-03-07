Лукашенко зачищает Белоруссию

Елена Острякова.  
07.03.2023 17:45
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Оппозиция, Политика, Сюжет дня, Терроризм


Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился провести в стране «зачистку» после теракта на военном аэродроме Мачулищи, организованного СБУ.

Об этом он заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград и генеральских погон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился провести в стране «зачистку» после теракта на военном аэродроме...

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«Я распорядился несколько дней назад по всей стране провести жесточайшую зачистку. Это нам урок. Они спрятались и сидят. Сидят и чего-то ждут. Будет как в 1941 году, чего там скрывать: когда фашисты пришли сюда, ячейки эти были, пособники были. А потом они повязку на руку, шмайсер на плечо и действовали вместе с этими фашистами. Ничего не изменилось.

Поэтому мы их должны найти. А им я хочу сказать, чтобы они готовились. Мы уже к ним идем. Наши ребята уже на пороге, пусть готовятся. Лучший вариант – если они придут сами: руки вверх, придут и сдадутся. Это будет для них спасение. Мы их вычислим всех. Вычистим просто из нашего общества», – сказал Лукашенко.

Он посетовал на то, что за два года, прошедшие после Беломайдана, представители оппозиции «так ничего и не поняли».

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