Лукашенко зачищает Белоруссию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился провести в стране «зачистку» после теракта на военном аэродроме Мачулищи, организованного СБУ.

Об этом он заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград и генеральских погон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я распорядился несколько дней назад по всей стране провести жесточайшую зачистку. Это нам урок. Они спрятались и сидят. Сидят и чего-то ждут. Будет как в 1941 году, чего там скрывать: когда фашисты пришли сюда, ячейки эти были, пособники были. А потом они повязку на руку, шмайсер на плечо и действовали вместе с этими фашистами. Ничего не изменилось. Поэтому мы их должны найти. А им я хочу сказать, чтобы они готовились. Мы уже к ним идем. Наши ребята уже на пороге, пусть готовятся. Лучший вариант – если они придут сами: руки вверх, придут и сдадутся. Это будет для них спасение. Мы их вычислим всех. Вычистим просто из нашего общества», – сказал Лукашенко.

Он посетовал на то, что за два года, прошедшие после Беломайдана, представители оппозиции «так ничего и не поняли».