Лукашенко запретил европейским чиновникам въезд в Россию

02.10.2020, Москва, Елена Острякова

Лидеры стран Евросоюза единогласно выступили за введение санкций против властей Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сейчас ЕС рассматривает список из 40 должностных лиц, которых хотят наказать «за фальсификацию выборов, применение насилия и нарушение прав человека». При этом Александра Лукашенко в этом перечне нет.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Включить Лукашенко в санкционный список означало бы отказ от диалога, ЕС, напротив, хочет вовлечь его в этот процесс», – прокомментировал принятые решения президент Франции Эммануэль Макрон.

Белорусская оппозиция восторженно приветствовала санкции.

«Европа выступила единым голосом, проявила солидарность с Белоруссией. Это очередное подтверждение нелегитимности гражданина Лукашенко и принципиальная оценка преступлений его режима. Мы полагаем, что это всего лишь первый шаг со стороны цивилизованных стран. Если репрессии против белорусского общества не прекратятся и не будут назначены новые выборы, список лиц, против которых санкции введены, будут значительно расширены», – сказал представитель полуразогнанного координационного совета оппозиции Павел Латушко.

МИД Белоруссии объявил о введении с сегодняшнего дня ответного санкционного списка. При этом белорусские дипломаты подчеркнули, что фигуранты списка станут невъездными и в Россию.

«В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать. Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь», – отметили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство анонсирует, что дальнейшая раскрутка ЕС «санкционного маховика» может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Белоруссии из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений.

Под белорусские санкции и полный разрыв отношений может попасть и Украина, которая сейчас рассматривает возможность присоединиться к европейским санкциям. Об этом сообщает телеграм-канал «Легитимный», близкий к офису президента Зеленского.

«Многие в ОП против такого развития событий, но западное лобби «давит» на украинских дипломатов и чиновников ОП», – пишет «Легитимный».

Бежавший на Украину белорусский белорусский политолог-националист Игорь Тышкевич указывает на то, что европейские санкции носят весьма мягкий характер.

«Санкции есть, но они такие европейские, что аж слеза берёт. По принципу надо хоть что-то сказать и сделать. 40 человек без Лукашенко. Запрет на въезд, блокирование счетов. Но стоит помнить, что эти 40 человек при большом желании либо при большой надобности могут попасть на территорию Евросоюза для участия в работе международных мероприятиях, либо приехать на лечение», – пишет Тышкевич в своем телеграм-канале.

Евросоюз не внял просьбам Литвы и не наложил санкции на АЭС в Островце, что могло бы быть болезненным для Белоруссии. Эксперт прогнозирует, что США вскоре присоединятся к европейским санкциям, но не в полном объеме.

Еще один оппозиционный белорусский политолог Артем Шрайбман призывает не воспринимать европейские санкции как важное событие.

«Никто в Минске на это реагировать не будет, ничье поведение это не изменит. Ставки для высших чиновников сейчас намного выше, чем право на шенгенскую визу. Эти санкции страны ЕС принимают исключительно для себя, чтобы показать самим себе, что они не циники, и права человека имеют для них значение. В русском языке эта мотивация лучше всего описывается словами «для галочки», – написал Шрайбман в своем блоге.

Причину такой мягкости он видит в том, что у Запада очень мало рычагов в белорусском кризисе.

«Причина банальна – Лукашенко плевать на мнение Запада о его действиях. Чтобы было не плевать, нужно, чтобы товарооборот с ЕС на момент начала кризиса был в два раза больше, чем с Россией, а не наоборот. Это не Молдова и не Украина, где Восток и Запад имели равновеликое или сравнимое друг с другом влияние. Москва может решать здесь проблемы сама, без Макрона или Меркель, поэтому зачем Путину их слушать», – написал Шрайбман.

Единственный вариант, по его мнению, повлиять на белорусский истеблишмент – это «положить на стол 3-5 млрд евро и сказать, что первая демократическая власть Беларуси получит эти деньги на реформы».