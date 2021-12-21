Львовский телеведущий: Русские завидуют украинцам с их тремя майданами

Русские втайне завидуют украинцам, которые презирают законы и, когда надо, меняют власть, устраивая государственные перевороты.

Об этом в своём видеоблоге заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Москали понимают, что они никогда не станут вольнолюбивыми (даже с минусами, связанными с неоанархическими какими-то), людьми, которые будут презирать правила, презирать закон, которые смогут через него переступать, которые смогут сами создавать закон через майдан, которые не ждут выборы, которые могут создавать майдан (уже три удачных или неудачных – это уже другой вопрос).

Они просто понимают, что энергия их народа (а я этот народ считаю не людьми, а штуками, их там 140 миллионов штук) – она не свободная.

Поэтому для них вот эта экстраполяция того, чем они никогда не будут. Они ищут то, где они найдут красивую, либеральную, свободную версию самих себя, потому что они такими никогда не будут.

Для Китая – это Тайвань, это такая зазеркальная проекция, собственно, своей неспособности быть такими. Для России Украина является таким зазеркальем, либеральной версией лучших них», – рассказал Дроздов.