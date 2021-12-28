Львовский журналист: На Украине воровство возведено в добродетель

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Новости Украины

На Украине коррупция стала настолько обыденным и непредосудительным явлением, что даже воровство в высших эшелонах власти рассматривается как денежный бонус к занимаемой должности.

Об этом в эфире «4 канала» заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«2021 год показал нечто удивительное, у нас до сих пор такое не всплывало. Наши люди знают, что живут в коррумпированной стране. Здесь нет ни одного врача, из тех кто меня слушает, который бы когда-то от пациента не взял пару гривен или шоколадку. Так это построено. Все учителя живут с репетиторства. А чтобы иметь репетиторство, надо поставить ребёнку тройку, чтобы он пошёл к тебе на репетиторство. Все это понимают, на это уже даже никто не обращает внимания», – сказал он.

По мнению Остапа Дроздова, на Украине даже воровство в высших эшелонах власти не считается чем-то предосудительным и недостойным.

«Касательно высших эшелонов – пойдите в народ, откуда эта власть выросла, и спросите. И вам скажут, что народ не удивляется коррупции. У нас толерантность к коррупции уже настолько далеко зашла, что фактически коррупция рассматривается как один из бонусов пребывания на должности. За это уже даже, по большому счёту, не критикуют. Могут критиковать только крупные масштабы», – добавил журналист.