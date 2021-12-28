Львовский журналист: На Украине воровство возведено в добродетель

28.12.2021  18:59 (Мск), Львов,
Тарас Стрельцов .  
Просмотров:
 
Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

На Украине коррупция стала настолько обыденным и непредосудительным явлением, что даже воровство в высших эшелонах власти рассматривается как денежный бонус к занимаемой должности.

Об этом в эфире «4 канала» заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине коррупция стала настолько обыденным и непредосудительным явлением, что даже воровство в высших...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«2021 год показал нечто удивительное, у нас до сих пор такое не всплывало. Наши люди знают, что живут в коррумпированной стране.

Здесь нет ни одного врача, из тех кто меня слушает, который бы когда-то от пациента не взял пару гривен или шоколадку. Так это построено. Все учителя живут с репетиторства.

А чтобы иметь репетиторство, надо поставить ребёнку тройку, чтобы он пошёл к тебе на репетиторство. Все это понимают, на это уже даже никто не обращает внимания», – сказал он.

По мнению Остапа Дроздова, на Украине даже воровство в высших эшелонах власти не считается чем-то предосудительным и недостойным.

«Касательно высших эшелонов – пойдите в народ, откуда эта власть выросла, и спросите. И вам скажут, что народ не удивляется коррупции.

У нас толерантность к коррупции уже настолько далеко зашла, что фактически коррупция рассматривается как один из бонусов пребывания на должности. За это уже даже, по большому счёту, не критикуют. Могут критиковать только крупные масштабы», – добавил журналист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть