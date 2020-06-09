Майданщики сравнялись с гитлеровцами в нанесении урона Украине – экономист

09.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если сравнить показатели на Украине после трёх лет гитлеровской оккупации и несколькими годами власти майданщиков, можно прийти к неожиданным результатам.

Об этом эфире телеканала «KPT» заявил украинский экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотел показать кое-какую статистику – что было и что стало. Она на самом деле интересная. Немцев изгнали из Украины в 1944 году. За три года немецкой оккупации примерно 2.5 миллиона человек было направлено на работы в рейх, уничтожено 319 тысяч хозяйств, 33 тысячи учебных заведений, 16 тысяч медицинских учреждений. Понимаете, к чему я клоню?

Как нам говорят, соглашение с МВФ: закрыть лишние школы, сократить врачей. Дожились уже – сам Тодуров (украинский врач-кардиохирург, автор первой на Украине пересадки сердца – ред.) будет организовывать врачей на забастовки. Я думаю, в мире слушают его, а он светило мирового масштаба, они просто не понимают, что здесь происходит», – возмутился эксперт.

«Это то, что было сделано при нацистах, – продолжил Гольдарб. – А теперь смотрите, 2014 год, Порошенко пришёл к власти. Итак, при немцах 2.5 миллиона было вывезено на принудительные работы, на сегодняшний день на заработки вынуждены уехать 9 миллионов человек».

«Идём дальше: 1.7 миллионов беженцев, свыше 500 тысяч субъектов хозяйствования приостановили или закрыли свою деятельность, 4 тысячи учебных заведений закрылось, на 60 тысяч медиков сократился медицинский штаб. Задумайтесь над цифрами», – добавил экономист.