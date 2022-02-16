Макей продолжает ратовать за многовекторность

Белоруссия по-прежнему будет проводить многовекторную внешнюю политику.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Минске заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы всегда говорили, что мы проводим многовекторную внешнюю политику, этот принцип остается и сейчас. Он закреплен во всех документах. Мы считаем, что это абсолютно оправдано. Мы не отрицаем, что векторы могут быть разноплановыми и разновеликими. Мы заинтересованы в том, чтобы укреплять отношения с нашим стратегическим партнером и соседом, союзником, братской державой, которой является Россия. Мы всегда говорили нашим партнерам в России, что не надо воспринимать это с какой-то подозрительностью наше стремление иметь нормальные отношения и с западными странами», – сказал Макей.

Он с сожалением констатировал, что уровень отношений Белоруссии с Евросоюзом и «Западом в целом» сейчас заметно снизился, но подчеркнул, что это произошло не по вине Минска.

«Мне кажется, что проблема в неадекватной оценке нашими западными партнерами того, что происходит внутри и вокруг Беларуси. Когда я читаю заявления представителей Госдепа и руководства соседних Литвы и Польши, у меня они вызывают удивление. Произошла какая-то разгерметизация мозговой оболочки у западных политиков, в результате чего они абсолютно неадекватно оценивают ситуацию. Это неадекватная оценка является следствием просчетов их политики в отношении Белоруссии», – говорит министр.

Он считает, что серьезный политик никогда бы не следовал призывам белорусских оппозиционеров, находящихся в Варшаве и Вильнюсе.

«Проблема, поверьте, не в нас. Мы готовы к диалогу со всеми нашими партнерами. В том числе, и трудными для нас. Это страны Евросоюза, хотя не все из них. Это должен быть взаимоуважительный, равноправный и спокойный диалог. Пока мы не наблюдаем готовности ЕС к такому диалогу. Если вы не хотите разговаривать с теми, кто реально принимает решения в Белоруссии, о какой эффективности вашей политики можно говорить. Будут сплошные просчеты и провалы», – сказал Макей.