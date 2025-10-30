Макфол: «При Путине и Си переманить Китай на свою сторону не получится»

Вашингтону, вместо тщетных попыток поссорить Россию с Китаем, лучше поучиться у данных стран взаимоподдержке.

Об этом в интервью американской журналистке Кэти Курик заявил бывший посол США в России Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В целом сегодня автократы более организованы, чем демократы. Нам нужно сплотиться, начать делать то же, что и они. Посмотрите на войну на Украине. Путин получает беспилотники из Ирана – диктатуры, он получает деньги и комплектующие из Китая – диктатуры. И он получает солдат из Северной Кореи – ещё одной диктатуры. Они все помогают вести эту войну. Мы должны быть такими же организованными, как и они.

Россия и Китай – две самые могущественные автократические страны в мире. Но они в основном объединились против нас, потому что считают, что мы угрожаем их интересам и легитимности их режимов», – сказал Макфол.