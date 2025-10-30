Макфол: «При Путине и Си переманить Китай на свою сторону не получится»
Вашингтону, вместо тщетных попыток поссорить Россию с Китаем, лучше поучиться у данных стран взаимоподдержке.
Об этом в интервью американской журналистке Кэти Курик заявил бывший посол США в России Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В целом сегодня автократы более организованы, чем демократы. Нам нужно сплотиться, начать делать то же, что и они. Посмотрите на войну на Украине. Путин получает беспилотники из Ирана – диктатуры, он получает деньги и комплектующие из Китая – диктатуры. И он получает солдат из Северной Кореи – ещё одной диктатуры. Они все помогают вести эту войну. Мы должны быть такими же организованными, как и они.
Россия и Китай – две самые могущественные автократические страны в мире. Но они в основном объединились против нас, потому что считают, что мы угрожаем их интересам и легитимности их режимов», – сказал Макфол.
«Некоторые думают, что нам нужно сделать, как Киссинджер. Помните, Киссинджер ездил в Китай и убедил их сотрудничать с нами, чтобы уравновесить влияние Советов. Мы могли бы сделать то же самое, я написал об этом в своей книге. Но я не вижу для этого никаких возможностей.
Думаю, пока Путин и Си Цзиньпин будут лидерами этих стран, они будут тесно сотрудничать. И нам надо сотрудничать с нашими союзниками в Азии и Европе так же тесно, как они», – советовал экс-посол.
