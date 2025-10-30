Макфол: «При Путине и Си переманить Китай на свою сторону не получится»

Максим Столяров.  
30.10.2025 15:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 196
 
Дзен


Вашингтону, вместо тщетных попыток поссорить Россию с Китаем, лучше поучиться у данных стран взаимоподдержке.

Об этом в интервью американской журналистке Кэти Курик заявил бывший посол США в России Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В целом сегодня автократы более организованы, чем демократы. Нам нужно сплотиться, начать делать то же, что и они. Посмотрите на войну на Украине. Путин получает беспилотники из Ирана – диктатуры, он получает деньги и комплектующие из Китая – диктатуры. И он получает солдат из Северной Кореи – ещё одной диктатуры. Они все помогают вести эту войну. Мы должны быть такими же организованными, как и они.

Россия и Китай – две самые могущественные автократические страны в мире. Но они в основном объединились против нас, потому что считают, что мы угрожаем их интересам и легитимности их режимов», – сказал Макфол.

«Некоторые думают, что нам нужно сделать, как Киссинджер. Помните, Киссинджер ездил в Китай и убедил их сотрудничать с нами, чтобы уравновесить влияние Советов. Мы могли бы сделать то же самое, я написал об этом в своей книге. Но я не вижу для этого никаких возможностей.

Думаю, пока Путин и Си Цзиньпин будут лидерами этих стран, они будут тесно сотрудничать. И нам надо сотрудничать с нашими союзниками в Азии и Европе так же тесно, как они», – советовал экс-посол.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить