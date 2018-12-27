Массового перетока приходов и верующих из УПЦ в ПЦУ так и не произошло

27.12.2018, Киев, Игорь Петров

Украинская власть может санкционировать силовой захват храмов канонической УПЦ для пополнения приходов созданной из раскольников новой церкви.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ближайшие месяцы ситуация будет только обостряться. Очень многое будет зависеть от того, насколько единой будет позиция УПЦ. Фактически, никаких раскольников от них не отошло. Позиция довольно монолитная, полностью поддержана паствой. Естественным путем никакие перетоки невозможны, только с применением админресурса, власти и силы”, – сказал эксперт.

“Не исключаю, что если процесс станет неуправляемым, будут массовые захваты храмов с различными праворадикальными призывами и насилием, то это может быть планом «Б» для того, чтобы в феврале-марте опять можно было ввести военное положение под этим предлогом. Тогда можно будет ставить вопрос о переносе избирательной кампании.

Многое будет зависеть от позиции Варфоломея. Можно закрывать глаза на то, что, по сути, идет построение государственной церкви. Уже нельзя говорить о том, что церковь отделена от государства – первое лицо государства занимается построением государственного православия. Ничего духовного в этом процессе нет от слова «совсем»., – отметил политолог.

Он обратил внимание, что УПЦ осталась единственной связью Киева с Донбассом и Крымом, где сохранились ее приходы.

«Мало кто знает, но и на Донбассе и в Крыму все православные приходы сохраняют юрисдикцию Украинской православной церкви, они напрямую связаны с митрополитом Онуфрием. Россия ничего не «отжала». Наверное, это единственная линия, по которой Киев еще имеет какую-то связь с Донбассом. И если этот план (по переименованию) будет реализован, то мы утратим эту связь. Эти приходы перейдут в подчинение РПЦ», – резюмировал Молчанов.