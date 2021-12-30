Матвиенко: Запад тормозит минский процесс и культивирует мракобесие на Украине

30.12.2021  19:20 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Запад, Минский процесс, нацизм, Общество, Политика, Россия, русофобия, Украина
Новости Украины

США и ЕС не дают отмашку Украине выполнить Минские соглашения.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США и ЕС не дают отмашку Украине выполнить Минские соглашения. Об этом в эфире...

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«Чем хуже в Украине, тем легче ей управлять. Чем хуже отношения России и Украины – много людей в этом заинтересованы. Что, у европейских лидеров не хватает воли заставить выполнить Минские соглашения, у США?

Да они только отмашку дадут – и Минские соглашения будут реализовываться шаг за шагом. Очевидно, кто-то из наших так называемых партнеров заинтересован в том, чтобы этот конфликт тлел, чтобы он обострялся, чтобы были поводы в чем-то обвинять Россию», – сказала Матвиенко.

Она верит, что отношения России и Украины когда-нибудь наладятся.

«Мы даже в кошмарном сне не могли себе представить, что такое может произойти. Мы действительно братские народы. Мы все делаем для того, чтобы эти братские отношения наладились. Мы верим в то, что это время придет, что это мракобесие, этот национализм, граничащий с нацизмом уйдет. Но там такая атмосфера страха, что боятся даже в кругу семьи обсуждать это», – отметила Матвиенко.

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