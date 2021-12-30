Матвиенко: Запад тормозит минский процесс и культивирует мракобесие на Украине

США и ЕС не дают отмашку Украине выполнить Минские соглашения.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Чем хуже в Украине, тем легче ей управлять. Чем хуже отношения России и Украины – много людей в этом заинтересованы. Что, у европейских лидеров не хватает воли заставить выполнить Минские соглашения, у США?

Да они только отмашку дадут – и Минские соглашения будут реализовываться шаг за шагом. Очевидно, кто-то из наших так называемых партнеров заинтересован в том, чтобы этот конфликт тлел, чтобы он обострялся, чтобы были поводы в чем-то обвинять Россию», – сказала Матвиенко.