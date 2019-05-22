22.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Общество, Политика, Украина
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Меджлисовцы в ярости: Крымские татары предпочитают русский язык

Крымско-татарский язык знают не более четверти представителей народа, в чем якбы виноват кириллический алфавит.

Об этом в своем блоге заявил беглый российский либеральный пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Меджлисовец поддержал украинизацию как средство продвижения и крымско-татарского языка.

«С крымско-татарским языком все сложно, еще сложнее, чем с украинским. Почему я выступаю за языковой закон и за продвижение везде украинского языка? Потому что язык этот целенаправленно уничтожали. Это был геноцид не только украинцев, колонизация, но и украинского языка. С крымскими татарами, так как это народ меньший и выселяли полностью, ситуация еще хуже. Свободно им владеет, мне говорят, по опросам, 25% крымских татар, которые постоянно пользуются языком

Язык перешел на латиницу. Кстати, намного более простой алфавит для крымских татар, очень красивый. Потому что кириллический крымско-татарский алфавит ужасный, его, как будто специально придумали для того, чтобы издеваться над крымско-татарским народом, который хотели просто стереть с лица земли и память о нем», – заявил Муждабаев.

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