МИД РФ: США толкают Украину на провокации против России

26.01.2022  13:32 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Провокации, США, Украина
Новости Украины

Соединенные Штаты и их союзники наращивают усилия в попытках сдерживания России.

Об этом сегодня в Госдуме заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соединенные Штаты и их союзники наращивают усилия в попытках сдерживания России. Об этом сегодня...

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«В последнее время США и их союзники, основательно подзабывшие культуру дипломатии, удваивают усилия по сдерживанию нашей страны. Помимо нелегитимных санкций наращивают политическое давление на Россию. Достаточно посмотреть на проведение все более провокационных военных маневров вблизи наших границ, на втягивание в натовскую орбиту киевского режима, поставки ему летального оружия и его подталкивание к осуществлению провокаций в отношении РФ. На этом фоне особенно цинично звучат требования прекратить проведение учений на нашей собственной территории, на что мы имеем неоспоримое право», – сказал Лавров.

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