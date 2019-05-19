Молдавский педагог в Приднестровье оскандалилась из-за Украины

19.05.2019, Москва, Елена Острякова

Директор молдавского лицея Ștefan cel Mare в Григориополе Элеонора Черкавски оскорбила в «Фейсбуке» руководство Украины.

Об этом сообщает сайт Newsmaker, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жиды у власти – хай живе Украина!» — написала Черкавски, комментируя информацию о возвращении в страну экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского после победы на выборах президента Владимира Зеленского.

Когда на комментарий обратили внимание журналисты, педагог удалила запись.

Элеонора Черкавски — директор григориопольского лицея Ștefan cel Mare, одного из восьми лицеев с преподаванием на основе латинской графики в приднестровском регионе.

Лицей подчиняется Минпросвещения Молдовы.

На выборах в парламент Молдовы в феврале 2019 года Черкавски выдвигалась в депутаты по «приднестровскому» одномандатному округу № 47 от прозападного оппозиционного блока ACUM, однако в парламент не прошла.

Министерство просвещения Молдовы назвало дискриминационными заявления Черкавски.

«Отмечаем, что педагоги и руководители в системе образования обязаны не допускать дискриминации в любой форме и соблюдать профессиональную этику», — заявили в министерстве и пообещали провести служебное расследование.