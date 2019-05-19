Молдавский педагог в Приднестровье оскандалилась из-за Украины
Директор молдавского лицея Ștefan cel Mare в Григориополе Элеонора Черкавски оскорбила в «Фейсбуке» руководство Украины.
Об этом сообщает сайт Newsmaker, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Жиды у власти – хай живе Украина!» — написала Черкавски, комментируя информацию о возвращении в страну экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского после победы на выборах президента Владимира Зеленского.
Когда на комментарий обратили внимание журналисты, педагог удалила запись.
Элеонора Черкавски — директор григориопольского лицея Ștefan cel Mare, одного из восьми лицеев с преподаванием на основе латинской графики в приднестровском регионе.
Лицей подчиняется Минпросвещения Молдовы.
На выборах в парламент Молдовы в феврале 2019 года Черкавски выдвигалась в депутаты по «приднестровскому» одномандатному округу № 47 от прозападного оппозиционного блока ACUM, однако в парламент не прошла.
Министерство просвещения Молдовы назвало дискриминационными заявления Черкавски.
«Отмечаем, что педагоги и руководители в системе образования обязаны не допускать дискриминации в любой форме и соблюдать профессиональную этику», — заявили в министерстве и пообещали провести служебное расследование.
Спасибо!
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