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17.09.2021 17:49 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Молдова, Политика, Скандал, Украина
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Молдавский суд внезапно предъявил права на похищенного Зеленским судью

Новости УкраиныСуд молдавского города Баюканы принял решение отказать Украине в экстрадиции бывшего судьи Николая Чауса....

Суд молдавского города Баюканы принял решение отказать Украине в экстрадиции бывшего судьи Николая Чауса.

Как ни странно, сообщили об этом сначала украинские СМИ, и только потом молдавское издание NewsMaker получило подтверждение у адвоката Чауса, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

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Причем, юрист Александр Вишневой  еще не ознакомился с текстом решения, которое стало «неожиданным и для защиты, и для обвинения».

Ранее молдавские политологи полагали, что прозападная власть Молдовы согласится с попытками такой же власти на Украине замять апрельский скандал вокруг похищения Чауса. Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины вывезли его в багажнике посольской машины, пользуясь дипломатическим иммунитетом, после чего четыре месяца удерживали без санкции суда.

Однако киевская правозащитница Елена Бережная утверждала, что на недавней конференции в Батуми президент Молдовы Майя Санду жестко отчитала украинского коллегу Владимира Зеленского за непозволительные действия украинской спецслужбы на молдавской территории.

Считается, что Чаус был похищен с ведома Зеленского, поскольку обладает компроматом на Петра Порошенко, в чьей нейтрализации как потенциального конкурента заинтересован действующий украинский президент.

Прокуратура Молдавии недавно передала дело о похищении Чауса в суд, перед которым предстанет гражданин республики, помогавший представителям украинских спецслужб похитить его в Кишиневе и вывезти из страны.

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