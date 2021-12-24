Молдова не позволяет Приднестровью расплатиться за российский газ

Молдова не платит за газ, потребляемый Приднестровьем.

Об этом в интервью РИА «Новости» заявил президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Молдова не платит за Приднестровье, они обманывают собственных граждан. Ни одного цента Молдова за Приднестровье не платит. Долг скапливается, и он относится к Приднестровью. Я уже неоднократно говорил, что тот газ, который потребили приднестровские юридические и физические лица, он ложится на Приднестровье. И мы готовы с “Газпромом” рассмотреть вариант оплаты. Но чтобы оплатить данный долг “Газпрому”, необходимы прямые договорные отношения», – сказал Красносельский.

По его словам, он направил премьер-министру Молдовы Наталье Гаврилице письмо с просьбой предоставить лицензию на соответствующие правовые отношения.

«Но ответа нет. И по сути дела, есть отказ на данные правовые отношения. Поэтому здесь Молдова опять же поступает как-то двояко. Первое, они не хотят нам давать самостоятельность, чтобы мы сами платили за газ РФ. А второе, они говорят, что это долг как бы не наш. Но оно и понятно, что не ваш, но дайте нам тогда возможность оплатить. Не дают. Вопрос опять же повисает в воздухе», – сказал Красносельский.

Он заявил, что Приднестровье работает на созданием альтернативной компании, которая будет заниматься поставками газа, но и она должна будет получить лицензию от Молдовы.

«Либо дать самостоятельность Приднестровью в осуществлении газового вопроса, либо не давать. Но тогда оплачивайте сами, я так понимаю. В общем, мяч на молдавской стороне, пусть принимают сами решение», – резюмировал красносельский.

Председатель правления АО Moldovagaz Вадим Чебан считает несправедливым, что жители Приднестровья платят за газ в 11 раз меньше жителей Молдовы.

«Это неправильно и несправедливо. Есть планы по урегулированию этих долгов и этой ситуации. Все это есть еще с 2007 года. Я думаю, мы дойдем до этого момента, но мы должны разделить контракт, как только мы разделим долг. Те, кто не платил, должны это сделать. Тирасполь должен взять на себя эти долги, у них есть активы, могут расплачиваться и своим имуществом», – сказал Чебан в эфире JurnalTV.

По мнению главы Moldovagaz, эти проблемы могут быть решены, когда приднестровский спор уладят на политическом уровне.

«У нас должно быть очень прагматичное видение по этому вопросу. Нам нужно поговорить и с «Газпромом». Все эти проблемы могут быть решены только в том случае, если у нас будет политическое решение этого спора. Это не только проблема Moldovagz в создавшейся ситуации», – заключил Чебан.