Москва обречена ударить кулаком, чтобы не допустить экспансии Турции

10.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Умиротворение ситуации в Нагорном Карабахе – это вопрос геополитического выживания России. Она не должна допустить превосходства Турции в Закавказье, поэтому должна сделать все, чтобы примирить стороны.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил российский политический обозреватель Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Юсина, Россия может «ударить кулаком по столу», заставив Баку и Ереван успокоиться в случае, если произойдут массовые жертвы мирного населения в Нагорном Карабахе.

Также Юсин предложил свой вариант примирения сторон – Армения должна согласиться с возвращением Азербайджану части земель, которые она называет Арцахом, а территория непосредственно Нагорного Карабаха может быть признана официально.

«Схема понятна – земля в обмен на мир и признание. Но главное, чтобы в Степанакерте жили армяне, чтобы это не превратилось в очередную этническую чистку. Гарантом этого могут стать миротворческие силы. Я не вижу причин, почему бы в этих миротворческих силах не присутствовала самым активным образом Россия. Ну и, как минимум, одним Лачинским коридором, хотя есть разговоры и о втором коридоре, Карабах будет связан с Арменией.

Вопрос статуса, очевидно, будет отложен. Политически все понятно. Как убедить их заставить после всего, что произошло тогда, в 94-м году, и сейчас новая волна ненависти… Как их заставить сесть за стол переговоров – пока непонятно. Но, тем не менее, рано или поздно это нужно будет делать, это нужно будет делать всем.

Но я не знаю, как другие великие державы-члены Минской группы США и Франция в данном случае, но для России это просто вопрос геополитического выживания в этом регионе. Потому что, если Москва позволит Эрдогану настолько мощно пролезть в Закавказье и настолько бесцеремонно диктовать свои правила игры, это будет очень серьезный удар по престижу Кремля на постсоветском пространстве. Да и не только.

Во многом будут перечеркнуты те достижения, которые за последние пять лет в той же Сирии были достигнуты. В общем, игра очень серьезная.

Не исключено, что просто Москва ждет повода. Поводом может стать, не дай Бог, массированная бомбардировка Степанакерта с большим числом жертв, или удар собственно по армянской территории, но это может стать поводом, чтобы Москва ударила кулаком по столу и сказала: «Так, вот вам 48-мь часов, заканчивайте», – заявил Юсин.