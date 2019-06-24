Москва уже не простит Зурабишвили

24.06.2019, Москва, Олег Кравцов

Россия не простит президенту Грузии Саломе Зурабишвили последних антироссийских выпадов.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.

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Он отметил, что проведению сессии Международной ассамблеей православия в Тбилиси предшествовали непростые переговоры, в ходе которых грузинская сторона дала понять, что такого политика как Константин Затулин она не примет.

«Сергей Гаврилов казался менее известным, менее заметным, к тому же он возглавляет ассамблею, поэтому представители «Грузинской мечты» посчитали, что его участие в форуме пройдет незамеченным, а Россия получит сигнал о том, что с этой партией можно разговаривать», – сказал Макаркин.

Но в итоге, говорит политолог, этим воспользовалась партия экс-президента Саакашвили, обвинив «Грузинскую мечту» в предательстве.

По словам эксперта, последовавшая реакция Москвы стала реакцией не столько на инцидент с Сергеем Гавриловым, сколько на антироссийское заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, назвавшей Россию «врагом» и «оккупантом» после устроенных грузинскими радикалами беспорядков в Тбилиси,.

«В нашей политической культуре большое внимание уделяется жестам, словам. В России оскорблений не прощают, ждут извинений, даже в случае конфликтов на бытовом уровне. Если в ответ на оскорбления ты смолчал, не добился извинений, то ты проиграл. Это относится и к заявлению Зурабишвили. Извиняться она не может и не будет, поскольку извинение будет воспринято как доказательство того, что «Грузинская мечта» – «партия российских агентов». Что же касается России, то в качестве наказания грузинской власти она вводит запрет на авиасообщение», – отметил политолог.

Он также убежден, что в нынешней ситуации «примирение маловероятно».

Как сообщал «ПолитНавигатор», 19 июня в Тбилиси во время доклада на сессии Межпарламентской ассамблеи Православия напали на главу российской делегации, депутата Госдумы Сергея Гаврилов, после чего в городе начался антирусский погром.