Москва вводит ответные санкции против Европы

20.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Россия введёт меры по расширению «чёрного списка» европейских чиновников в ответ на введение Евросоюзом новых санкций против жителей Крыма за их выбор на референдуме в пользу РФ.

Об этом в ходе брифинга в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На официальном сайте МИД России было опубликовано официальное обращение по случаю 6 годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Я предлагаю с ним ознакомится и ещё раз признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни в составе РФ. Кстати, это уже сделали многие не ангажированные представители СМИ и общественности западных стран.

Очередная годовщина воссоединения Крыма с Россией хороший повод для этого, а не для очередных выпадов в адрес нашей страны в стремлении подыграть Киеву», – отметила она.

Захарова подчеркнула, что введённые в этом году антироссийские санкции являются попыткой наказать жителей Крыма.

«Я не могу обойти вниманием принятое 13 марта 2020 года решение Европейского совета о внеочередном продлении еще на полгода действий ограничительных мер ЕС в отношении ряда российских юридических и физических лиц. Конечно, это полная катастрофа с точки зрения внешнего и внутреннего облика европейских институтов.

Мир пытается остаться на плаву, найти точки соприкосновения, чтобы понять, что сейчас происходит. Дополнительные рестрикции, которые уж точно никаких бонусов жителям ЕС не принесут, являются просто катастрофической глупостью.

Мы много раз озвучивали свою позицию, и я вновь повторю, что мы рассматриваем дальнейшее расширение подобных черных списков в качестве недружественного шага, который без всяких оснований ограничивает наших соотечественников в своих законных правах. Мы, конечно, всегда будем на это реагировать соразмерно.

Помните, 28 января 2020 года ЕС ввел нелегитимное одностороннее ограничения в отношении еще семерых граждан нашей страны, напомню, они являются представителями руководства выбранных органов государственной власти, избирательной комиссии Крыма и Севастополя. Тогда мы говорили, что рассматриваем этот шаг ЕС как неудачную попытку в очередной раз наказать жителей Крыма за сделанный ими свободный выбор 2014 года в пользу воссоединения с Россией. Мы предостерегали страны члены ЕС от использования, противоречащего инструменту односторонних санкций, к сожалению, к нашим доводам не прислушались», – подчеркнула Захарова.

«Я хочу обратить внимание наших европейских коллег, вы понимаете, что сейчас происходит в международной политике, вы отдаете себе отчет в том, что все мировое сообщество, эксперты по экологическим вопросам, занимаются главной целью – поиском эффективного выхода из сложившейся ситуации. Зачем принимать то, что будет сковывать вам руки в дальнейшем при решении ваших же вопросов и проблем?

Хотелось также сказать, что российской стороной принято решение об ответном расширении списка. К сожалению, мы вынуждены это сделать, представители стран членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, – это вопрос паритета», – резюмировала спикер МИД.