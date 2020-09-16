Москве и Минску предложили от Союзного государства перейти к союзу государств

16.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Не стоит ожидать каких либо громких шагов по итогам последней встречи президентов России и Белоруссии в Сочи.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» высказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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«Каких-либо радикальных заявлений и объявлений после этой встречи ждать было нечего в нынешней ситуации – конечно, там все осталось внутри, можно лишь гадать. И понятно, почему: сейчас любые активные действия в части интеграции, радикального изменения экономических отношений были бы не ко времени, потому что в Белоруссии политический кризис», – сказал Жарихин.

Он обратил внимание, что Путин в публичных выступлениях уже третий раз за последние недели говорит, что Белоруссии нужна конституционная реформа.

«Именно в таких действиях он видит возможность выхода из этого кризиса. Ведь тот военно-политический зонтик, который Россия предоставила Лукашенко, не решает внутренние белорусские проблемы, в определенной степени лишь решает проблему внешнего воздействия на ситуацию в Белоруссии. А внутренние проблемы надо решать самой Белоруссии, Лукашенко в том числе. И здесь помочь ему нам очень сложно», – считает политолог.

Он скептически оценивает перспективы интеграции в рамках Союзного государства.

«Союзного государства не получится даже технически – при таком соотношении ВВП двух стран, численности населения как формировать парламент, избирать союзного президента, голосовать за Конституционный акт? Мы сами себя загнали в тиски союзного государства, которое лишь красивое слово и по сути осуществить невозможно», – говорит эксперт.

«Мне кажется, надо двигаться по пути создания не союзного государства, а тесного союза государств, переходить на нормальные двусторонние договора – в военно-политической, экономической области, культурной… Если мы пишем в договоре: даем вам на льготных условиях вам нефть и газ, а вы что в обмен? Если мы признаем, сцепив зубы, прекрасно понимая, что это туфта, выборы президента Белоруссии – вы признаете Крым в ответ? И вот этого Лукашенко как раз не хочет – обязательств», – резюмировал Жарихин.