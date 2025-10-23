Муж Тихановской – евродепутатам: «Дайте денег, и смотрите – не подведите!»

Белоруссия должна стать «следующей Финляндией Восточной Европы».

Об этом с трибуны Европарламента заявил выпущенный на волю белорусский оппозиционер, муж самопровозглашенной лидерши Беломайдана Сергей Тихановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Финляндия научилась жить рядом со сложным соседом и при этом строить успешную независимую страну, не вступая в войну, это была умная стратегия. Беларуси было бы выгодно стать нейтральным мостом между ЕС и Россией.

Но, конечно, Путин видит Беларусь совсем по-другому. Он видит её как буферную зону, военную базу, которую он может использовать для давления на своих соседей, как страну с ограниченной независимостью. Что-то вроде Чечни, но в Центральной Европе.

Нам нужен третий игрок в этой политической игре. На протяжении многих десятилетий США ежегодно экономили вам сотни миллиардов долларов, обеспечивая безопасность, пока европейцы были заняты созданием социального государства.

Но сегодня Америка не может одновременно вести боевые действия на всех фронтах. Именно Европа, а не США, должна играть ведущую роль на своих восточных границах. Именно Европа должна стать главным партнёром в продвижении Беларуси к демократии!», – вещал Тихановский.