03.12.2025
МВФ выставляет Украине такие требования, которые способствуют росту коррупции и тормозят развитие экономики.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы зависимы от Запада в плане оружия и финансов. Наш внешний долг растёт, МВФ нам давно диктует условия за копейки, которые кидает, как объедки с барского стола. И требует сделать то или другое: уничтожьте упрощёнку, введите ПДВ и коррупционные наблюдательные советы. Уберегло это от Миндича?

МВФ – это политическая структура. Это не про финансы, а про влияние. Штаб-квартира МВФ находится в США, и политику они реализуют американскую.

Так почему МВФ не требует, чтобы мы ввели на Украине эффективную налоговую модель США? Она ведь эффективная, туда все стартапы едут развиваться, там нет ПДВ», – жаловался Доротич.

«Почему нам эту модель не дают? Потому что себе нормальное, а вам, крепостным туземцам, коррупционную налоговую модель, которая не даст возможность сделать прыжок.

Нам нужно взять модель налогообложения США, с прогрессивным налогом: когда ты маленький бизнес, ты вообще не платишь налоги. Растёшь – и начинаешь платить. Но никто этого не делает, вот вам коррупционный ПДВ, и всё», – резюмировал он.

