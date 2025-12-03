МВФ многие годы старательно поддерживал коррупцию на Украине – Доротич
МВФ выставляет Украине такие требования, которые способствуют росту коррупции и тормозят развитие экономики.
Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы зависимы от Запада в плане оружия и финансов. Наш внешний долг растёт, МВФ нам давно диктует условия за копейки, которые кидает, как объедки с барского стола. И требует сделать то или другое: уничтожьте упрощёнку, введите ПДВ и коррупционные наблюдательные советы. Уберегло это от Миндича?
МВФ – это политическая структура. Это не про финансы, а про влияние. Штаб-квартира МВФ находится в США, и политику они реализуют американскую.
Так почему МВФ не требует, чтобы мы ввели на Украине эффективную налоговую модель США? Она ведь эффективная, туда все стартапы едут развиваться, там нет ПДВ», – жаловался Доротич.
«Почему нам эту модель не дают? Потому что себе нормальное, а вам, крепостным туземцам, коррупционную налоговую модель, которая не даст возможность сделать прыжок.
Нам нужно взять модель налогообложения США, с прогрессивным налогом: когда ты маленький бизнес, ты вообще не платишь налоги. Растёшь – и начинаешь платить. Но никто этого не делает, вот вам коррупционный ПДВ, и всё», – резюмировал он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: