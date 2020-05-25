«Мы должны попробовать» – в Киеве придумали новый способ уничтожения России

25.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киев должен разговаривать с Москвой с позиции силы, и, если необходимо, объявить войну России, даже если это станет концом для Украины.

Об этом в эфире «5 канала» заявил Бывший депутат от националистической «Свободы» (запрещена в РФ) и спонсор партии, львовский криминальный бизнесмен Игорь Кривецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Надо иметь яйца, чтобы разговаривать с Путиным. И с ним надо разговаривать точно так же, как и он разговаривает – с позиции силы. Можно взорвать себя и уничтожить вас, и это тоже позиция силы.

Надо прийти и сказать ему: «Ты хочешь привести в наши города войну, мы можем привести – в твои. Не обязательно мы будем там стрелять». И другие вещи», – делится стратегией русофоб.

По его мнению, Украина должна попробовать пойти войной на Россию, ведь её армия якобы достаточно сильная для того, чтобы полностью уничтожить «агрессора».

«Да, у него сильная армия, но у нас тоже достаточная армия для того, чтобы не захватить Россию, а уничтожить её, если она уничтожает нас. Мы вообще за мир, но, когда вы приходите к нам домой, мы должны его оборонять и думать, как прийти к вам домой и объяснить, что нельзя заходить в чужие дома.

Возможно, мы должны попробовать захватить Кубань.

Мы должны пробовать что-то делать. Я намекаю на то, что если кто-то агрессивный нападает на наши земли, то он должен получить ответ, и не только на нашей земле», – резюмировал Кривецкий.