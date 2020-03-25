«Мы не удержим ситуацию с коронавирусом»: Аксёнов требует от турбизнеса Крыма одуматься

25.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Туристы, приезжающие в Крым из других субъектов Российской Федерации, несут в себе угрозу заражения коронавирусом населения полуострова. В связи с этим, Крыму не нужно осуществлять дополнительной рекламы своих курортов и воздержаться от увеличения числа авиарейсов из регионов РФ.

Об этом на заседании штаба по противодействию коронавирусу заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я рекомендовал бы не настаивать на увеличении турпотока в апреле месяце. Я убежден, что мы, открыв сейчас тот шлюз и запустив сейчас всех, мы увеличиваем опасность распространения инфекции и ставим под угрозу тогда вообще весь сезон, который может быть. Вообще весь сезон.

Поэтому я предлагаю ограничиться – на апрель месяц никаких дополнительных рейсов, никаких мер, выходящих за рамки, не предпринимать. Я в том плане, что у нас вчера были разговоры о том, что ряд туроператоров готовы дополнительно отправить достаточное количество чартерных рейсов, обеспечить сейчас загрузку крымских санаториев. Понимаем, что люди хотят в теплую погоду быть подальше от эпицентров заражения, но для нас с вами это колоссальная работа, просто дополнительные риски и возможность просто инфицировать здесь все, что можно. Мы не удержим ситуацию. Поэтому лучше мы апрель месяц побережемся, с туроператорами будем работать отдельно…

Апрель – это не характерный для Крыма сезон, поэтому то, что сегодня все предложения существуют, они исключительно с целью себя изолировать от коронавируса на материковой части, вот и все. Коллеги, боюсь, мы с этого получим большой-большой негатив. Небольшие деньги, полученные в виде налогов, повлекут дурные расходы бюджеты», – заявил Аксенов.