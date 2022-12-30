«Мы станем Северной Кореей быстрее, чем Россия» – депутат-боевик

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Украинская экономика разрушена, рабочие руки покинули страну и прогнозы неутешительны.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил депутат Верховной рады, бывший боевик запрещенного в России «Правого сектора» Андрей Шараскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень не оптимистически смотрю то, что с нами будет еще через год. У нас пылесосится экономика, вернее ее нет. Минфин – это второе министерство в стране, которое отвечает за войну. Минобороны и Минфин. Они анонсировали, что перешли уже на военные рельсы. Коллеги, каким образом, где, как мы это видим? Зеро», – сказал националист.

Он добавил, что на Украине идет выкачка трудовых ресурсов, а от власти звучат противоречивые призывы по этому поводу.

Одни говорят: «Не приезжайте». Другие говорят: «Нам нужно обеспечить, чтобы люди вернулись». Третьи говорят: «Не возвращайтесь, не нагружайте нашу критическую инфраструктуру». Поэтому у меня большое сомнение по поводу того, какую способность мы будем иметь через год-два-три… То, куда мы движемся – я еще не знаю, кто у нас будет Северной Кореей с такими темпами развития», – заявил Шараскин.