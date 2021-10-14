На бандеровском марше появилась колонна змагаров

14.10.2021 14:41 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В проходящем в Киеве марше в честь очередной годовщины создания УПА помимо украинских националистов участвуют и их белорусские побратимы, которые развернули бело-красную символику гитлеровских коллаборационистов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», группа змагаров насчитывает около 30 человек.

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