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14.10.2021 14:41 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Д.Б., Политика, Украина
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На бандеровском марше появилась колонна змагаров

Новости УкраиныВ проходящем в Киеве марше в честь очередной годовщины создания УПА помимо украинских националистов...

В проходящем в Киеве марше в честь очередной годовщины создания УПА помимо украинских националистов участвуют и их белорусские побратимы, которые развернули бело-красную символику гитлеровских коллаборационистов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», группа змагаров насчитывает около 30 человек.

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