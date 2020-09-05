На Беломайдане появились лесбиянки, флаги Украины и оскорбления в адрес Путина

05.09.2020, Москва, Елена Острякова

Второй женский марш белорусской оппозиции прошел в субботу в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Судя по фото и видео, он не стал более многочисленным, но нельзя сказать, что участниц было намного меньше.

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Если неделю назад женщины несли и выкрикивали в основном шуточные лозунги, то сегодня были замечены плакаты с оскорблениями в адрес президента РФ и в поддержку российских либералов: «Путин, чмо, прочь из РБ», «Жизнь Навальному», «Хабаровск, держись».

Участницы марша послушно выполнили инструкции польской сеточки телеграм-каналов: «Выходим с флагами разных стран и плакатами на разных языках, адресованными мировому сообществу. Мы вас слышим. Мы ценим вашу поддержку в борьбе за права человека в Беларуси. Мы знаем, что с нами весь мир, и это наш жест благодарности и призыв обратить все взоры на Беларусь».

Участницы марша несли флаги стран Европы, Евросоюза, США и Израиля, мелькнул один флаг России, но больше всего оказалось флагов Украины. Видимо, на поддержку этой страны белорусские оппозиционерки рассчитывают особенно.

«Изюминкой» сегодняшнего марша стало участие в нем представителей ЛГБТ, в основном лесбиянок. Девушки несли радужные флаги и плакаты. Некоторые демонстративно целовались на камеру.

Журналист «Раша Тудей» Константин Придыбайло утверждает, что одна из целующихся лесбиянок – дочь российского актера Михаила Ефремова, которого сейчас судят за убийство в ходе ДТП.

«С жёлтыми волосами целуется дочь гражданина-убийцы Михаила Ефремова. Анна-Мария», – написал Придыбайло в своем телеграм-канале.