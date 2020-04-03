На крымском ТВ объявили, что Аксёнов обошёл Собянина

03.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Рейтинг доверия главы Крыма Сергея Аксенова выше, чем у мэра Москвы Сергея Собянина. К такому выводу в эфире телеканала «Крым 24» заявил оппозиционный блогер, автор статей на сайте «Эхо Москвы» Александр Горный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Горного, этот рейтинг позволяет Аксенову доносить важную информацию до крымчан в условиях карантина из-за коронавируса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В последнее время, общаясь с Сергеем Аксеновым, очень много в личном плане и формально, и неформально, я вижу в нем человека – раз, и второе, у нашего руководителя региона один из самых высоких рейтингов доверия населения вообще, если брать по всей России.

Я москвич, я могу сказать – у Собянина гораздо ниже рейтинг доверия, и я могу сказать, что Аксенов должен этим рейтингом пользоваться, обращаясь к людям напрямую, когда он ведет штаб», – заявил Горный.