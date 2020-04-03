03.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Москва, Россия
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На крымском ТВ объявили, что Аксёнов обошёл Собянина




Рейтинг доверия главы Крыма Сергея Аксенова выше, чем у мэра Москвы Сергея Собянина. К такому выводу в эфире телеканала «Крым 24» заявил оппозиционный блогер, автор статей на сайте «Эхо Москвы» Александр Горный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Горного, этот рейтинг позволяет Аксенову доносить важную информацию до крымчан в условиях карантина из-за коронавируса.

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«В последнее время, общаясь с Сергеем Аксеновым, очень много в личном плане и формально, и неформально, я вижу в нем человека – раз, и второе, у нашего руководителя региона один из самых высоких рейтингов доверия населения вообще, если брать по всей России.

Я москвич, я могу сказать – у Собянина гораздо ниже рейтинг доверия, и я могу сказать, что Аксенов должен этим рейтингом пользоваться, обращаясь к людям напрямую, когда он ведет штаб», – заявил Горный.

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