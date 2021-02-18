На Майдане «герои» резали «побратимов»

18.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

История Майдана сильно мифологизирована и то, что на самом деле происходило там, очень отличается от тех мифов, в которые верят многие украинцы.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Постмайданная Украина держится на трех мифах: миф о Донбассе, о Крыме и о самом Майдане. И правду нам не расскажет никто, потому что будет очень больно, потому что правда очень страшная, потому что майдановцы убивали сами, убивали друг друга. И эта информация сегодня замалчивается.

Одного из героев «Небесной сотни» звали Виктор Прохорчук, он был жителем одного небольшого городка в Украине. Жизнь бы складывалась по-разному, исходя из данных судебного реестра он был в браке, брак закончился не очень, и он отказывался платить алименты. Он дважды задерживался за пьяное вождение, один раз он даже попал в кювет и потом продолжил употреблять спиртные напитки. И вот этот человек приехал спасать демократию и евроинтегрировать Украину на Майдане.

Он жил в палатке УНА-УНСО, но 19 февраля его тело с колото-резаной ножевой раной, с перерезанным горлом было найдено в центре города Киева. Следствием установлено, что этот герой Украины посмертно, член «небесной сотни», родственники которого имели право на получение миллиона гривен и регулярные выплаты из бюджета и льготы (забегая наперед), был зарезан в палатке УНА-УНСО, своими же, на Майдане, закрыт тряпками и матрасами, а когда другие люди его нашли, то они не нашли ничего более умного, чем выбросить тело на дорогу, где и нашли, и передали медикам.

В дальнейшем следствием было установлено, что у него были скажем бытовые разногласия не по поводу евроинтеграции, а по поводу права собственности на острый нож. И, видимо, исходя из этих разногласий, он и был зарезан своими же на Майдане.

Вот это только одна маленькая картина, маленький пазл большой, огромной картины о Майдане, которую нужно знать, которую нужно понимать, которую нужно как-то оценивать. А все мифологизировано, и ты или веришь в «Святой майдан» и другие святые вещи, и ты раб этой лжи, этого мифа, или ты враг», – сказала Лукаш.