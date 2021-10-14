На «марше УПА» в Киеве неонацисты угрожают резней и погромами

14.10.2021 16:13 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве на «марш УПА» в честь так называемого «дня защитника и защитниц» Украины, среди прочих националистических формирований, вышли радикалы новой неонацистской группировки «Центурия».

Организация редко «светится» на подобных мероприятиях, поскольку, по словам её представителей, перешла на «более утончённую и секретную работу», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Неонацисты вышли с «фирменным» баннером, украинскими и бандеровскими флагами, а также с щитами с символикой группировки.

Примечателен огромный баннер «Повторим колиивщину», на фоне того, что данное формирование пропагандирует внедрение в структуры власти с последующим государственным переворотом.

Кроме того, националисты группировки «Национальное сопротивление» растянули расистский баннер «White Lives Matter», а также плакат «Смерть всем врагам», на котором изображены Владимир Путин и Джордж Сорос, а также перечёркнутые эмблемы ЕС, ДНР и Антифа.

Также выделялись радикалы «Братства» со своими чудаковатыми нарядами и эмблемами.

Неонацисты выкрикивали лозунги: «Слава Украине – героям слава», «Слава нации – смерть врагам», «Казаков во власть», а также «Бандера, Шухевич – герои Украины».