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14.10.2021 16:13 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Киев, нацизм, Политика, Сюжет дня, Украина, экстремизм
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На «марше УПА» в Киеве неонацисты угрожают резней и погромами

Новости УкраиныВ Киеве на «марш УПА» в честь так называемого «дня защитника и защитниц» Украины,...

В Киеве на «марш УПА» в честь так называемого «дня защитника и защитниц» Украины, среди прочих националистических формирований, вышли радикалы новой неонацистской группировки «Центурия».

Организация редко «светится» на подобных мероприятиях, поскольку, по словам её представителей, перешла на «более утончённую и секретную работу», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Неонацисты вышли с «фирменным» баннером, украинскими и бандеровскими флагами, а также с щитами с символикой группировки.

Примечателен огромный баннер «Повторим колиивщину», на фоне того, что данное формирование пропагандирует внедрение в структуры власти с последующим государственным переворотом.

Кроме того, националисты группировки «Национальное сопротивление» растянули расистский баннер «White Lives Matter», а также плакат «Смерть всем врагам», на котором изображены Владимир Путин и Джордж Сорос, а также перечёркнутые эмблемы ЕС, ДНР и Антифа.

Также выделялись радикалы «Братства» со своими чудаковатыми нарядами и эмблемами.

Неонацисты выкрикивали лозунги: «Слава Украине – героям слава», «Слава нации – смерть врагам», «Казаков во власть», а также «Бандера, Шухевич – герои Украины».

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