На родине Зеленского украинские патриоты травили ветерана-афганца за боевое знамя

16.02.2020, Кривой Рог, Игорь Шаповалов

Скандалом обернулось празднование Дня воинов-интернационалистов в городе Кривой Рог, откуда родом нынешний президента Украины Владимир Зеленский. Украинским патриотам не понравилось, как прошли торжественные мероприятия, посвященные 31-й годовщине вывода войск из Афганистана.

Об инциденте сообщает местный портал «Первый городской», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Почтить память земляков, погибших в афганской войне, пришли несколько сотен человек, в том числе, бывшие советские офицеры, одетые в форму войск, в которых служили.

Нарушительницей спокойствия стала украинская журналистка, которая, в окружении нескольких единомышленников-«патриотов» начала возмущаться флагом ВВС СССР, который принёс на мероприятие один из участников.

Сотрудница местного телеканала вспомнила о пресловутом законе о «декоммунизации», призывала к совести и «национальной ответственности», однако афганцы на провокации не поддались и продолжили мероприятие.

«У меня сегодня совсем не тот день, чтобы беседовать с вами на эту тему, я вас прошу», – сказал принесший флаг мужчина обступившим его журналистам.

Отметим, что в Криворожском отделе полиции сообщили, что митинг прошел спокойно и с заявлениями о флаге никто не обращался.