Сегодня годовщина начала Нюрнбергского процесса. И мы забываем, что все те, кто держал ответ во время того процесса, не были непосредственными организаторами Второй мировой войны. Они были лишь исполнителями чужих планов. Ведь не зря американская сторона трибунала перед самым процессом закрыла к обсуждению тему финансирования фашистской Германии. Им было что скрывать.

Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов, руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика», руководитель исполкома Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

Давайте вспомним, что до 1933 года Германия была в большом упадке и выплачивала огромные репарации после Первой мировой войны. Страну охватила гиперинфляция в немыслимые 29 000%. Согласно условиям Версальского мирного договора, численность германской армии была сокращена до 100 тысяч человек. Ей запрещалось иметь бронетанковые войска, военную авиацию, подводный флот, а также было запрещено заниматься военными исследованиями и разработками.

Однако, несмотря на это, Германия увеличила свою армию более чем в 40 раз, смогла захватить Европу и бросить вызов самой большой стране в мире.

Так кто же накачал мышцы Германии и осыпал её деньгами? Почему в те времена у всех немцев в кабинетах висел портрет Гитлера, а у самого Гитлера висел портрет его любимого спонсора – Генри Форда? Ведь именно он активно спонсировал партию Гитлера и на каждый день рождения Гитлера присылал ему солидный денежный подарок вплоть до 1945 года. Генри Форд даже был награждён высшей наградой Третьего рейха для иностранцев – Орденом Заслуг германского орла.

Но Форд – далеко не единственный спонсор Третьего рейха. За фашистской Германией стояло множество промышленников и банкиров. США и другие западные страны начали предоставлять крупные кредиты Германии задолго до второй мировой войны, что способствовало восстановлению её экономики.

К примеру, одним из авторов этого плана был американский финансист Чарльз Дауэс, который впоследствии даже стал вице-президентом США. Помогал ему Оскар Номберг, занимавший пост министра финансов США во время Первой мировой войны и был одним из архитекторов финансовой политики США в то время. Он имел огромные связи в мире финансов, в том числе, с британским экономистом Джоном Мейнардом, который оказал значительное влияние на послевоенное восстановление.

Среди прочих было очень много имён и должностей как из США, так и из Великобритании и Франции. А стоял за этим всем министр финансов Третьего рейха Ялмар Шахт. Точнее, он сотрудничал со всеми иностранными доброжелателями. Именно он отвечал за все финансовые операции с банкирами и промышленниками стран Запада. Весь финансовый функционал Третьего рейха был сосредоточен в его руках.

Все те, кто с ним сотрудничал и старался накачать военные мышцы Германии, не сели на скамью подсудимых в Нюрнберге. Даже сам Ялмар Шахт не понёс наказания и заключил с американцами сделку. Это происходило в тот момент, когда Запад мешал процессу по расследованию помощи Германии от финансового конгломерата Morgan Stanley и других банков, которые участвовали в строительстве Третьего рейха и помогали начать Вторую мировую войну.

Ялмар Шахт высказался во время Нюрнбергского трибунала и был оправдан. После войны он даже продолжил активную карьеру финансиста в Германии. И это далеко не единственный пример того, как наказали нацистов и организаторов войны, унёсшей миллионы жизней. Вся Европа, Южная и Северная Америка помогали нацистам скрываться в своих странах. Даже папа римский и Ватикан устраивали нацистам бегство через свои каналы, известные как «Крысиные тропы». Ответственность за войну и зверства понесли очень немногие. И те фамилии, компании и банки, которые в этом участвовали тогда, управляют мировыми конфликтами до сих пор. И нет им никакого наказания.

Поэтому, если мы сегодня хотим чтобы через годы после нашей победы не пришлось брать в руки оружие, необходимо уже сейчас подсвечивать центры принятия решений коллективного Запада. Среди них также транснациональные корпорации BlackRock, Vanguard и State Street, а бенефициары, которые за ними стоят, должны быть обозначены как военные преступники и осуждены, чтобы навсегда с корнем вырвать эту заразу.