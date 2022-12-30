На Украине готовятся производить «Байрактары», но боятся российских ударов

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Создающийся на территории Украины завод «Байрактар» в течение двух лет уже сможет выпускать не только серийные модели одноимённых беспилотников, но и «разрабатывать аппараты, о которых пока что никто не знает».

Об этом в интервью финансируемому американскими властями «Радио Свобода» заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже на Украине приобретён земельный участок, создана соответствующая компания, здесь работает добрая часть турецких специалистов, которые завершают проектно-сметную документацию. Сейчас есть определённые технические детали, связанные, прежде всего, с безопасностью, потому что российская сторона уже заявила о том, что это будет объектом для возможных атак. Второе – вопрос, связанный с электроснабжением и другими техническими деталями, и третье – ориентация на конкретный результат», – сказал дипломат.

«Завод тут – это не только инвестиция, но и кооперация. Если вы смотрите на изделия, которые производит Baykar Makina, то значительная их часть использует украинские запчасти или двигатели. Буквально недавно совершил первый вылет беспилотный истребитель Kızılelma с украинским двигателем производства «Мотор Сич». Перед этим в воздух поднялся большой двухмоторный беспилотник Akıncı, также на котором применяются украинские двигатели. То есть это кооперация с украинскими предприятиями с объёмами, которые понадобятся для украинской армии. Конечно, детали мы сейчас не раскрываем, пока не запущен завод. Должен быть не только завод, но и центр подготовки и обучения новых аппаратов. И не исключено, что мы будем разрабатывать даже те аппараты, о которых пока что никто не знает. Это очень серьёзный вклад в укрепление оборонного и технологического потенциала Украины, который выгодный для обоих стран», – рассказал Боднар.

Посол также добавил, что «при нормальных раскладах где-то на протяжении двух лет» завод уже начнёт выпускать сами беспилотники.