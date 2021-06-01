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01.06.2021, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Д.Б., Дзен, Украина
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На Украине начали считать убытки от разрыва с Белоруссией

Новости УкраиныВведя санкции против Белоруссии, Украина пошла против собственных экономических интересов, желая понравиться Западу. Об...

Введя санкции против Белоруссии, Украина пошла против собственных экономических интересов, желая понравиться Западу.

Об этом в эфире канала «Первый независимый» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киевский аэропорт Жуляны объявил о потере 10% своего оборота, что выводит его за грани рентабельности. Но главный вопрос, на который мы должны ответить, – почему Украина действует вот так, ухудшая своё собственное экономическое положение?

Подрывается также программа президента по «Большому строительству», поскольку Белоруссия – крупнейший производитель битума. Битум из других стран, как выясняется, очень сложно вывозить, поскольку он быстро застывает, из Белоруссии было нормально возить. Теперь мы будем без битума.

Я знаю врачей, которые регулярно отправляли людей туда на пересадку почки, теперь, возможно многие такие люди умрут.

Зачем мы это делаем? Какая цель? Спровоцировали чем-то это? Беларусь что, приняла какие-то решения во вред Украине? Нет. Мы знаем это с того момента, как Лукашенко приезжал в Украину в октябре 2019 года, заверял Украину во всемерной поддержке, и эту поддержку демонстрировал.

Что сделала Белоруссия для того, чтобы Украина начала вводить санкции? Да ничего. Формальный повод – это что Белоруссия посадила самолет. Но есть много случаев, когда сообщается о наличии бомбы на борту, во всём мире самолёты сажают в ближайшем аэропорту.

Ответ, к сожалению, такой, что это политическая акция. Украина начала действовать, думая, что она своими действиями получиться аплодисменты со стороны Запада. Она разорвала все близкие экономические отношения, чего не сделали даже ведущие страны Запада», – сказал Виктор Суслов.


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