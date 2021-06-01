На Украине начали считать убытки от разрыва с Белоруссией

Введя санкции против Белоруссии, Украина пошла против собственных экономических интересов, желая понравиться Западу.

Об этом в эфире канала «Первый независимый» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киевский аэропорт Жуляны объявил о потере 10% своего оборота, что выводит его за грани рентабельности. Но главный вопрос, на который мы должны ответить, – почему Украина действует вот так, ухудшая своё собственное экономическое положение?

Подрывается также программа президента по «Большому строительству», поскольку Белоруссия – крупнейший производитель битума. Битум из других стран, как выясняется, очень сложно вывозить, поскольку он быстро застывает, из Белоруссии было нормально возить. Теперь мы будем без битума.

Я знаю врачей, которые регулярно отправляли людей туда на пересадку почки, теперь, возможно многие такие люди умрут.

Зачем мы это делаем? Какая цель? Спровоцировали чем-то это? Беларусь что, приняла какие-то решения во вред Украине? Нет. Мы знаем это с того момента, как Лукашенко приезжал в Украину в октябре 2019 года, заверял Украину во всемерной поддержке, и эту поддержку демонстрировал.

Что сделала Белоруссия для того, чтобы Украина начала вводить санкции? Да ничего. Формальный повод – это что Белоруссия посадила самолет. Но есть много случаев, когда сообщается о наличии бомбы на борту, во всём мире самолёты сажают в ближайшем аэропорту.

Ответ, к сожалению, такой, что это политическая акция. Украина начала действовать, думая, что она своими действиями получиться аплодисменты со стороны Запада. Она разорвала все близкие экономические отношения, чего не сделали даже ведущие страны Запада», – сказал Виктор Суслов.